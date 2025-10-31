پخش زنده
امروز: -
حاج لطفالله مسافر پدر شهید والامقام قربانعلی مسافر در سن ۹۲ سالگی پس از تحمل یک دوره سخت بیماری دار فانی را لبیک گفت و به فرزندش شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج لطفالله مسافر، پدر شهید والامقام قربانعلی مسافر، شب گذشته در سن ۹۲ سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری در بیمارستان امام خمینی(ره) آمل دار فانی را وداع گفت.
پیکر این پدر شهید امروز جمعه نهم آبان ماه از ورودی روستای فولادکلا در بخش چمستان شهرستان نور تشییع و در گلزار شهدای این روستا در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده میشود.
شهید قربانعلی مسافر در سال ۱۳۴۶ در روستای پولادکلا از توابع شهرستان نور متولد شد و در سن ۱۶ سالگی با اعزام به منطقه جنگی مریوان، در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۶۲ در محور جانوران، روستای طینال به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
در بخشی از وصیتنامه این شهید والامقام خطاب به پدر و مادرش آمده است: «میدانم بزرگ کردن یک فرزند چقدر سخت است... چه آرزویی از این بالاتر که فرزندت را در راه خداوند بدهید. صد آفرین بر شما که گفتید برو به جبهه و با این حرف، روحیه دیگری به من دادید.»