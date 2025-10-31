برنامه مستند «ساز من» این هفته با یاد محمد مرادی (شاه‌میرزا مرادی)، نوازنده سرنا و برنامه «یادآوا» با نگاهی ویژه به تیتراژ سریال تاریخی و پرآوازه «مدار صفر درجه» از شبکه رادیویی صبا تقدیم مخاطبان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه مستند و تحلیلی «ساز من» روز جمعه ۹ آبان به زندگی و آثار زنده‌یاد محمد مرادی، معروف به شاه‌میرزا مرادی، نوازنده سرنا و از چهره‌های شاخص موسیقی لرستان اختصاص دارد.

محمد مرادی، هنرمندی نام‌آشنا در عرصه موسیقی نواحی ایران بود که با تسلط بر ساز سرنا و اجرای کنسرت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور، توانست موفقیت‌های بسیاری به دست آورد و موسیقی اصیل لری را به مخاطبان گسترده‌تری معرفی کند.

او با صدای پرقدرت سرنا و سبک ویژه نوازندگی خود، نقشی مؤثر در شناساندن فرهنگ و موسیقی لرستان به نسل‌های مختلف ایفا کرد.

در این قسمت از برنامه «ساز من»، ضمن مرور زندگی هنری شاه‌میرزا مرادی، بخش‌هایی از اجرا‌های ماندگار او و گفت‌و‌گو‌هایی با صاحب‌نظران و دوستداران موسیقی نواحی پخش می‌شود تا جلوه‌هایی از هنر و زندگی این نوازنده برجسته برای شنوندگان بازگو شود.

برنامه «ساز من» با هدف معرفی چهره‌های ماندگار و اثرگذار موسیقی ایرانی، به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی و اجرای مریم خادم‌پور، روز‌های پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۴ از رادیو صبا پخش می‌شود.

روایت تاریخ و موسیقی در «مدار صفر درجه» زیر ذره‌بین «یادآوا»

برنامه «یادآوا» جمعه ۹ آبان با نگاهی ویژه به تیتراژ سریال تاریخی و پرآوازه «مدار صفر درجه» از رادیو صبا پخش می‌شود و شنوندگان را به سفری در دل تاریخ معاصر و موسیقی ماندگار تلویزیون ایران می‌برد.

«مدار صفر درجه» یکی از آثار ماندگار تلویزیونی به کارگردانی حسن فتحی است که در سال ۱۳۸۶ از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.

این مجموعه با محوریت حوادث جنگ جهانی دوم و مهاجرت یهودیان اروپایی به ایران، داستانی عاشقانه و تاریخی از تقابل انسانیت، عشق و تعصب را روایت می‌کند.

بازی شهاب حسینی، رویا تیموریان، مسعود رایگان و داریوش فرهنگ در کنار فیلمنامه‌ای تأمل‌برانگیز، «مدار صفر درجه» را به اثری تأثیرگذار در حافظه تلویزیونی مخاطبان تبدیل کرده است.

تیتراژ آغازین این سریال با صدای محمد اصفهانی و آهنگسازی فؤاد حجازی از زیباترین و ماندگارترین تیتراژ‌های تلویزیون ایران به شمار می‌رود که به‌خوبی فضای تاریخی و احساسی سریال را بازتاب می‌دهد.

در برنامه «یادآوا» ضمن پخش بخش‌هایی از این تیتراژ، کارشناسان موسیقی به بررسی ابعاد هنری و معنایی آن خواهند پرداخت.

برنامه «یادآوا» با اجرای ارشاد رازانی، روز‌های پنجشنبه و جمعه ساعت ۸ از رادیو صبا پخش می‌شود.