وزیر ورزش و جوانان در پیامی درخشش کاروان ورزشی «سفیران امید» در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در پیامی، درخشش کاروان ورزشی «سفیران امید» در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
به نام خداوند دانایی که توانایی ورزشکاران از اوست
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان، هدف غایی ورزش ایران نبود؛ اما بهمنزلهی عرصهای برای محک استعدادهای ناب ورزش ایران بود که با رویکرد تجربه و افتخار مورد توجه قرار گرفت تا کاروان «سفیران امید» به این رویداد اعزام شود.
پس از نشستهای تخصصی، رویداد بحرین فرصتی مناسب برای معیار سنجش اولیهی توانمندی ورزش کشور است؛ رویدادی که با محوریت فدراسیونها در میدان رقابت قرار دارند و از همه مهمتر، مسیر حرکت بهسوی بازیهای آسیایی ناگویا و بازیهای المپیک لسآنجلس را طی میکنند.
این رویداد چندرشتهای سبب شد توانمندیهای جدیدی از ورزش کشور بروز و ظهور یابد و چند افتخار نخستین دیگر در تاریخ ورزش به ثبت برسد.
دختران کاروان ایران در اکثر رشتهها درخشش خاصی داشتند و اولینهای کاروان، بیشتر به نام آنها رقم خورد.
آنچه از شنا نمود یافت، افتخاری خاص بود؛ دو مدال ارزشمند این رشته، کاروان ایران را برای ورود ورزشهای آبی به چرخه مدالآوری بسیار امیدوار ساخت.
در این میان، افتخاراتی چشمگیر توسط دختران ورزشکار کشور رقم خورد که شایسته تحسین و توجه ویژه است:
• کسب ۲ مدال طلای دختران در هنرهای رزمی ترکیبی، نمادی از جسارت، مهارت و آمادگی نسل نو بانوان ورزشکار ایران بود.
• قهرمانی همزمان دختران و پسران در والیبال، جلوهای از همافزایی و انسجام تیمی بود که افتخاری کمنظیر را رقم زد.
• قهرمانی تیم ملی فوتسال دختران، یک دستاورد ویژه و نقطه عطفی در ورزش بانوان محسوب میشود.
• قهرمانی تیم ملی هندبال دختران نیز با عملکردی چشمگیر، شایسته توجه و تحسین است.
• ۲ مدال طلای دختران مویتای، نشان از تسلط فنی و آمادگی بدنی در سطح بینالمللی دارد.
• ۲ مدال برنز دختران بوکس نیز بهعنوان نخستین حضور افتخارآفرین، گام مهمی در مسیر توسعه این رشته در میان بانوان بود.
• از میان چهار رشته گروهی دختران، سه تیم ملی هندبال، فوتسال و والیبال به مقام قهرمانی رسیدند و تیم بسکتبال دختران نیز نایبقهرمان شد؛ مجموعهای از افتخارات که جایگاه ورزش بانوان ایران را در سطح قارهای تثبیت کرد.
• کسب مدال طلای دختر شایسته جودو، جلوهای از تلاش فردی و پشتکار بود که به افتخار ملی انجامید.
فرزندان ایران عزیز، قهرمانان و مدالآوران کاروان «سفیران امید»!
عزتآفرین شدید و مصداق حرکت حقیقی برای تحقق «ورزش قوی، ایران قوی» را تجلی ساختید.
قطعاً در ابتدای مسیر قهرمانی قرار دارید و باید بدانید آیندهسازان ورزش ایران هستید.
به تکتک شما فرزندان خوب ایران تبریک میگویم، قدردان نقش خانوادههایتان هستم و به مربیان و مدیرانتان خداقوت میگویم.
به مدیران فدراسیونهای ورزشی که بسترسازان این موفقیت بودند، تبریک میگویم.
قطعاً مسیر ورزش کشور با بررسی کارشناسی و دقیق، با قدرتتر از همیشه بهسوی عزتآفرینی در آسیا، جهان و المپیک پیش خواهد رفت.
مدیران گرانقدر کاروان و کلیه اعضایی که در مسیر اعزام کاروان و ایجاد آرامش، سنگ تمام گذاشتید؛
عزت و اقتدار کاروان «سفیران امید» با مدیریت و درایت شما همکاران گرانقدر محقق شد.
و مردم گرانقدر ایران!
موفقیتهای ورزشی متعلق به ملت ایران است.
قدردان حمایتهای ویژه شما هستیم و با توکل بر خدا، با عهدی که با رهبر معظم انقلاب بستیم، همچنان استوار باقی میمانیم تا با امکانات و منابع موجود، بهترینها را به نام ایران به ارمغان آوریم.
در پایان، لازم میدانم از توجه و حمایتهای ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی و پشتیبانی دولت وفاق ملی نسبت به ورزش کشور بهویژه دکتر پزشکیان در مسیر رشد ورزش جوانان، صمیمانه قدردانی کنم؛ این حمایتها سرمایهای بزرگ برای استمرار افتخارآفرینی در عرصههای بینالمللی است.