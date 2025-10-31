رئیس اداره راه و شهرسازی بندر امام خمینی از تعیین تکلیف و واگذاری پلاک‌های زمین بیش از یک هزار نفر متقاضی طرح جوانی جمعیت در این شهر تا اواسط ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود سیاپوش اظهار کرد: پلاک‌های زمین حدود یکهزارو ۵۰ متقاضی واجد شرایط در طرح جوانی جمعیت پس از پالایش شدن تا نیمه ماه جاری تعیین تکلیف و آماده واگذاری می‌شوند و این فرآیند اکنون در حال انجام است.

وی افزود: کوشش مجموعه راه و شهرسازی برای جامانده نماندن متقاضیان واجد شرایط از این طرح موفقیت‌آمیز بوده و این پلاک‌ها متعلق به سایت ۸۵ هکتاری جنب میدان شهید سلیمانی، ورودی شهر بندرامام خمینی، است که به صورت سیستمی در پایتخت قرعه‌کشی انجام و پلاک زمین‌ها برای افراد متقاضی تعیین شده و اکنون در حال تنظیم صورتجلسه‌های واگذاری است.

سیاپوش ادامه داد: برای واگذاری این اراضی می‌بایست حدود ۱۰۵۰ صورتجلسه واگذاری تنظیم و پس از امضای مسئولین مربوطه به متقاضیان تحویل شود که این امر زمان‌بر است و تلاش می‌شود تا نیمه ماه جاری این صورتجلسات به اتمام برسد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بندر امام خمینی اضافه کرد: تعدادی از این اسناد به صورت نمادین در یک مراسم با حضور مدیران ارشد استان و کشور به متقاضیان اهدا می‌شود و مابقی واگذاری‌ها نیز در اداره راه و شهرسازی بندرامام تا پایان آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد.

بندر امام خمینی در این طرح با ۷۹۰ واجد شرایط پیشتاز است و دولت چهاردهم نیز با این گام بزرگ و مهم در توسعه این طرح، نقش ویژه و برجسته‌ای ایفا می‌کند.