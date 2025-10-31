پخش زنده
چهارمین جشنواره و نمایشگاه کشت محصولات گلخانهای و صنایع وابسته آن در تیران و کرون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار تیران و کرون، دراین رویداد چهار روزه، توسعه کشاورزی نوین را یکی از محورهای توسعه شهرستان تیران و کرون دانست و گفت: هدف از برگزاری رویدادها و جشنوارها در تیران و کرون ایجاد مسیر پیشرفت و توسعه کشت محصولات گلخانهای در سایه علم و فن آوری روز دنیا است.
محمد ساعدفر وسعت زیر کشت محصولات گلخانهای را در این شهرستان ۷۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: تیران و کرون قطب تولید فلفل دلمه در کشور است و در این جشنواره جدیدترین محصولات گلخانهای و دستاوردهای علمی و صنایع وابسته به آن باحضور تولیدکنندگان و شرکتهای داخلی به نمایش گذاشته شد.