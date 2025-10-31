به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی بویین میاندشت گفت: این حسینه تاریخی مربوط به قرن هفتم وهشتم است که در سه دوره مرمت شده است وآخرین مرحله از مرمت آن سال ۹۶ بدست مرمت گران میراث فرهنگی است وقرار است تا چند ماه دیگر به موزه باستان شناسی غرب استان تبدیل شود.

جواد فرهادی با اشاره به اینکه این بنای تاریخی در دوطبقه ساخته شده است، افزود: این بنا ۳۵۰ مترمربع وسعت دارد وازخشت وگل وسنگ چوب ساخته شده وسقف آن معماری گرجی است که با ۸ ستون چوبی استوار شده است.

وی اضافه کرد: در اطراف حسینه حجره‌های بنا شده که در گذشته هر حجره متعلق به یک طایفه بوده است که در مواقع عزاداری‌ها ویا برگزاری تعزیه هرطائفه در حجره خود مستقر می‌شد.