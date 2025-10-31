به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیداکبر قایمی گفت: با توجه به خشکسالی و تبخیر شدید آب در تابستان، عمق آب تالاب سولدوز کاهش یافته بود که عملیات آبگیری آن از مهرماه از طریق زهکش سد حسنلو آغاز شد.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از پیکره این تالاب، که از تالاب‌های اقماری حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه به شمار می‌رود، آبگیری شده و آماده پذیرایی از پرندگان مهاجر است.

قایمی با بیان اینکه احیای تالاب سولدوز نقشی مهم در حفظ زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر دارد، اظهار کرد: با خشک شدن سایر تالاب‌های فصلی منطقه، شمار زیادی از پرندگان برای تغذیه و استراحت وارد این تالاب می‌شوند.

به گفته وی، تالاب سولدوز به دلیل شرایط آبی مناسب، زیستگاه مطلوبی برای فلامینگوهاست و هر سال در این فصل هزاران قطعه فلامینگو جوان و بالغ به آن مهاجرت می‌کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده افزود: کارشناسان این اداره در پایش‌های اوایل مهر، نخستین دسته از دُرنا‌های خاکستری مهاجر را نیز در این تالاب مشاهده کرده‌اند.

قایمی گفت: دُرنا‌های خاکستری هر سال در فصل پاییز برای استراحت و تغذیه وارد تالاب‌های نقده از جمله تالاب سولدوز می‌شوند و پس از مدتی توقف، به مناطق جنوبی‌تر کوچ می‌کنند.

تالاب سولدوز در ۲۵ کیلومتری شهرستان نقده واقع شده و از سال ۱۳۸۰ به عنوان منطقه حفاظت‌شده شناخته می‌شود. صید و شکار در این منطقه ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

در شهرستان نقده هفت تالاب فصلی و دائمی وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ هزار قطعه پرنده مهاجر و بومی در آنها زیست می‌کنند. تالاب‌های درگه‌سنگی، حسنلو و یادگارلو از جمله تالاب‌های بین‌المللی این شهرستان به شمار می‌روند.