به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در هفتمین جلسه شورای راهبری مدیران فاوای استان که در فرمانداری محمودآباد برگزار شد، از اجرای ۶ پروژه ارتباطی در شهرستان محمودآباد تا پایان سال جاری خبر داد.

اسماعیل اعزی اعلام کرد: ۴ سایت جدید با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال برای تأمین پوشش ارتباطی ۵ روستای این شهرستان راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا گفت: اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای شهر محمودآباد، توسعه سایت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، اجرای طرح ایران دیجیتال برای دانش‌آموزان و توسعه خدمات دفاتر پیشخوان دولت از جمله این برنامه‌هاست.

اعزی از طراحی ۲ پروژه ارتباطی دیگر با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات ارتباطی روستاهای حربده، تلارم، قصاب‌کتی و میرعلمده خبر داد و افزود: در صورت همکاری این روستاها در تأمین زمین، این پروژه‌ها اجرایی خواهد شد.

مهدی قاسمی، فرماندار محمودآباد، نیز در این جلسه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با اولویت بالا تأکید کرد و گفت: کلیه ارکان مدیریتی شهرستان آماده هرگونه همکاری برای پیشبرد این پروژه‌ها هستند.

این جلسه با حضور مدیران ارشد ارتباطاتی استان و مسئولان محلی در سالن جلسات فرمانداری محمودآباد برگزار شد.