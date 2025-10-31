به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار خور هدف از برگزاری این رویداد را از جمله توسعه گردشگری، کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و تولیدات وابسته به نخل بیان کرد وگفت: در این جشنواره تولیدات صنایع‌دستی، معدنی، کشاورزی و محصولات وابسته به نخل، آثار فرهنگی و غذا‌های سنتی این شهرستان در ۳۵ غرفه به تماشا گذاشته شد.

رسول ایزدی افزود: این شهرستان از قابلیت‌های کم نظیری در گردشگری برخوردار است و برپایی این جشنواره‌ها نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه گردشگری دارد.

وی گفت: جشنواره نخل و آفتاب در هفتمین سال متوالی با هدف نمایش توانمندی‌ها، ظرفیت‌های بومی، فرهنگ‌سازی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ خانواده در خوروبیابانک برگزار می‌شود.