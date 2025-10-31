در راستای ارتقای زیرساخت‌های درمانی و تسهیل خدمات‌رسانی به بیماران در شهرستان کارون، سه طرح مهم درمانی بیمارستان سینا با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای ارتقای زیرساخت‌های درمانی و تسهیل خدمات‌رسانی به بیماران در شهرستان کارون، سه طرح مهم درمانی بیمارستان سینا با حضور دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مجتبی یوسفی و سید محسن موسوی‌زاده نمایندگان مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، دکتر مهران احمدی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و آقای حبیبی نماینده شرکت نفت به بهره‌برداری رسید.

دکتر بوستانی اظهار داشت: افتتاح این طرح‌ها شامل بهره‌برداری از اورژانس هوایی ۱۱۵ بیمارستان سینا (جایگاه نشست بالگرد)، تجهیز و بازسازی کامل بخش زنان و تجهیز و بازسازی کامل زایشگاه این بیمارستان بود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۳۷ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تأمین شد.

گفتنی است؛ راه‌اندازی اورژانس هوایی ۱۱۵ بیمارستان سینا و توسعه خدمات زنان و زایمان در این مرکز، نقش مهمی در تسهیل انتقال بیماران، ارتقای ایمنی مادران باردار و دسترسی سریع‌تر مردم به خدمات درمانی دارد.