به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بیستمین اهدا عضو سال ۱۴۰۴ به نام رقیه علاف پور لنگرودی، ۶۳ساله از شهرستان لنگرود ثبت شد.

سیامک ریماز با اشاره به اینکه رقیه علاف پور به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد افزود: کبد وی برای پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

وی گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت

Www.ehdacenter. ir کارت اهدای عضو دریافت کنند.