نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه تسهیلات فرزندآوری در حال پیگیری است و بانکها ملزم به اجرای این قانون هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحسن موسویزاده در آیین افتتاح طرحهای درمانی بیمارستان سینا شهرستان کارون، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: ارائه تسهیلات فرزندآوری در حال پیگیری است و بانکها ملزم به اجرای این قانون هستند.
وی اظهار داشت: با توجه به توسعه زیرساختهای بیمارستانی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسئله مربوط به وام فرزندآوری نیز با جدیت از سوی نمایندگان مجلس پیگیری خواهد شد؛ این اقدامات در جهت تشویق به فرزندآوری در جامعه انجام میشود و به بهبود شرایط زندگی خانوادهها کمک میکند.
موسوی زاده در بازدید از اتاق زایمان، بخش NICU و کلاسهای آموزشی مادران در بیمارستان سینا، با ابراز خرسندی از پیشرفتهای صورت گرفته در این بخشها و بر اهمیت آموزش و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در این زمینه تأکید کرد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در بازدید از بخش NICU، صدای گریه نوزادان را نماد حیات و زندگی توصیف و تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و توسعه زیرساختهای درمانی، نمایندگان مجلس همواره همراه با نظام سلامت استان خواهند بود.
وی در ادامه، از همراهی و حمایت مجموعه نفت در توسعه خدمات درمانی بیمارستان سینا در شهرستان کارون قدردانی کرد و گفت: این خدمات ارزشمند، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت و رفاه مردم منطقه خواهد داشت.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در پایان، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از تلاشهای پرستاران نیز قدردانی نمود و افزود: پرستاران با تعهد و ایثار، خدمت به جامعه را سرلوحه کار خود قرار داده و در مراکز درمانی، همواره به ارائه خدماتی ارزشمند در جهت بهبود شرایط مردم منطقه میپردازند.