سردار میرشکار در یادواره شهدای قائم‌شهر با اشاره به دستاوردهای نظامی و دیپلماتیک ایران، وفاق ملی را منوط به پایبندی به گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار میرشکار از فرمانداران دوران دفاع مقدس در یادواره سرداران و شهدای روستای سید ابوصالح قائم شهر گفت: اقتدار و پیشرفت نظامی جمهوری اسلامی عامل بازدارندگی دشمن علیه ملت ایران شد.

وی با اشاره به بدعهدی‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ایران در شکست مصدق در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را نشانه بیداری و مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌های استکبار جهانی و نشانه آسیب پذیر بودن و شکست سیاسی آمریکا دانست.

سردار میرشکار با اشاره به مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها و ایثارگری‌های فرزندان ملت سرافراز ایران در عرصه‌های دفاعی ونظامی گفت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، ایران اسلامی به جایگاهی رسید که صبح اسرائیل و شب آمریکا را موشک باران کرد و فردا مجبور شدند آتش بس کنند.

فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به شکست توطئه‌های دشمنان در طرح ایران هراسی و اسلام هراسی و نیز مکانیزم ماشه، اتحاد و وحدت عمل و ایستادگی سه قدرت بزرگ جهان "چین و روسیه و ایران " با حمایت‌های ۱۲۰ کشور غیر متحد‌ها از ایران در مقابل سازمان ملل را از دستاورد‌های بزرگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران عنوان کرد.

وی با مهم شمردن دستیابی ایران به دستاورد‌های انرژی هسته‌ای، مقوله وفاق در پیشبرد اهداف انقلاب را تنها با مبنای گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی نافذ و تاثیر گذار و ضامن حفظ وصیانت از استقلال وآزادی و جمهوری اسلامی دانست.

سردار میرشکار همچنین تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را زمینه ساز ظهور حجت خدا دانست که دنیا تشنه مهدویت و منجی عالم بشریت و مدافع مستضعفین جهان حضرت امام زمان (عج) است.