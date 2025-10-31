پخش زنده
امروز: -
روسای کمیتههای المپیک دو کشور ایران و بحرین در راستای توسعه همکاریهای ورزشی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار که در حاشیه برگزاری سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین بین محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران و خالد بن حمد بن عیسى الخلیفه رئیس کمیته ملی المپیک بحرین برگزار شده بود؛ طرفین بر افزایش مناسبات و تعاملات ورزشی تاکید کردند و خواستار حضور تیمهای ورزشی دو کشور در اردوها، مسابقات و دورههای آموزشی بین المللی یکدیگر شدند.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح تعاملات ورزشی، تبادل تجربیات، توسعه زیرساختها و گسترش فعالیتهای مشترک در رشتههای مختلف ورزشی به امضا رسید و بر اساس مفاد آن مقرر شد کارگروههای مشترکی برای پیگیری و اجرای دقیق مفاد این تفاهمنامه تشکیل شوند.
در پایان این دیدار و پس از امضای تفاهمنامه همکاری بین کمیتههای المپیک دو کشور محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک بهصورت رسمی از خالد بن حمد بن عیسی الخلیفه رئیس کمیته ملی المپیک و فرزند پادشاه بحرین، دعوت کرد تا در اولین فرصت و بهمناسبت یکی از رویدادهای ورزشی بینالمللی در ایران حضور یابد.
در این سفر برنامهریزی شده است تا رئیس کمیته ملی المپیک بحرین ضمن دیدار با مقامات عالیرتبه ورزش کشور از امکانات و زیرساختهای ورزشی ایران نیز بازدید کند.