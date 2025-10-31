رئیس دادگاه بخش نصرآباد تربت جام، دستورات لازم برای رفع موانع حقوقی و پیگیری اعطای تسهیلات قانونی زندانیان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستقیم بر وضعیت زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان، حجت الاسلام والمسلمین کافی مهدوی با حضور در زندان شهرستان تربت جام، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، با شماری از مددجویان به صورت چهره به چهره گفت‌و‌گو کرد.

وی ضمن بررسی دقیق وضعیت پرونده‌های قضایی مطرح شده توسط مددجویان، علاوه بر تاکید بر رفع موانع حقوقی، درخصوص اعطای تسهیلات قانونی زندانیان مانند مرخصی، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، دستوراتی را به مسئولان مربوطه صادر کرد.

این بازدید نظارتی که با هدف تسریع در روند دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و پیگیری مطالبات قضایی مددجویان انجام شد، با همراهی و همکاری رئیس زندان شهرستان تربت جام به انجام رسید.

حجت الاسلام والمسلمین کافی مهدوی در حاشیه این دیدار تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

او افزود: هدف از این بازدید‌ها نه تنها نظارت بر اجرای صحیح قانون، بلکه ایجاد امید و آرامش روانی در بین مددجویان و فراهم‌سازی زمینه بازگشت شرافتمندانه آنها به آغوش جامعه است.

رئیس زندان تربت جام نیز ضمن قدردانی از حضور و توجه ویژه رئیس دادگاه بخش نصرآباد، این تعامل سازنده بین قوه قضائیه و زندان را گامی مؤثر برای اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی زندانیان دانست.