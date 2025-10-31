پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان قزوین: برای چند روز آینده شرایط جوی در سطح استان قزوین بهطور نسبی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، طی چند روز آینده شرایط جوی در سطح استان بهطور نسبی پایدار پیشبینی میشود و آسمان بیشتر مناطق آفتابی خواهد بود.
وی افزود: امروز جمعه در ساعات بعدازظهر، در کانال بادی استان وزش بادهای شمالی بهصورت پراکنده گزارش شده است.
به گفته بهروزی؛ برای فردا شنبه، در ارتفاعات شمالی استان پدیده مه صبحگاهی مورد انتظار است. همچنین به لحاظ دمایی، افزایش نسبی دما در برخی مناطق پیشبینی میشود، هرچند در مجموع، کاهش دما با شیب ملایم در اغلب نقاط استان محتمل است.
وی گفت: صبح امروز، شهرهای آبگرم و آوج با ثبت دمای یک و دو درجه بالای صفر، بهعنوان خنکترین مناطق استان گزارش شدند.