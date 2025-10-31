پخش زنده
شهردار شیراز گفت: شیراز دارای ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی است که تاکنون بیش از ۶۰ درصد آن بازآفرینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد حسن اسدی با اشاره به برنامههای مدیریت شهری برای صیانت و توسعه بافت تاریخی این کلانشهر گفت: با اجرای طرحهای مرمتی و توسعهای در این محدوده، ۸۰ هتل سنتی و اقامتگاه بومگردی به بهرهبرداری رسیده و ساخت ۴۰ هتل سنتی و اقامتگاه دیگر در دست اجراست.
اسدی افزود: با تکمیل آاین طرح ها، ظرفیت گردشگری و اشتغالزایی در این محدوده تاریخی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
شهردار شیراز تأکید کرد: هدف مدیریت شهری از این اقدامات، حفظ اصالت تاریخی در کنار ایجاد زیرساختهای نوین برای گردشگران و ساکنان بافت است تا این محدوده به کانونی زنده برای زندگی، گردشگری و فعالیتهای فرهنگی تبدیل شود.