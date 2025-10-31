پخش زنده
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از باکیفیتترین منابع آبی کشور را آلوده کرده و تهدیدی برای منابع آبی خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی زاده با اشاره به آلودگی رودخانه دز بر اثر ورود فاضلاب شهری، اظهار کرد: این آلودگی، منابع آبی خوزستان را تهدید و امکان برداشت آب شرب را از بسیاری شهرها و روستاهای پاییندست سلب کرده است.
وی افزود: ورود فاضلاب به رودخانه دز، یکی از باکیفیتترین منابع آبی کشور را آلوده کرده و این آلودگی به رودخانه کارون نیز سرایت میکند.
پاپی زاده بیان داشت: رودخانه دز دومین رودخانه پرآب کشور است که از میان شهر دزفول عبور میکند و به دلیل کیفیت بالای آب، نقش مهمی در تعدیل شوری آب کارون دارد. با این حال، بهدلیل نبود تخصیص اعتبارات لازم برای جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهری، این رودخانه ارزشمند در معرض آلودگی جدی قرار گرفته است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حالی که در برخی مناطق کویری کشور برای اجرای طرحهای فاضلاب میلیاردها تومان هزینه میشود، در استانهای شمالی خوزستان که رودخانهها در مجاورت سکونتگاههای شهری قرار دارند، هیچ سرمایهگذاری مؤثری صورت نگرفته است.
به گفته وی، بیتوجهی به اصول آمایش سرزمین و اولویتبندی اشتباه در تخصیص منابع، یکی از دلایل اصلی بروز این وضعیت است.
پاپی زاده میگوید: آلودگی فاضلاب در مسیر رودخانه دز تا پیوستن آن به کارون موجب شده بسیاری از شهرها و روستاهای پاییندست، از جمله اهواز، امکان برداشت آب شرب از این رودخانه را از دست بدهند.
وی بیان داشت: دولت برای جبران این خسارت، ناچار شده از بالادست دز آب انتقال دهد که هزینه سنگینی به بودجه تحمیل کرده است.
به گفته پاپی زاده؛ بر اساس مصوبه جدید، تکمیل شبکه فاضلاب دزفول با برآورد هزینهای حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۴ در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: با اجرای این طرح، آلودگی فاضلاب مهار و کیفیت آب برای حدود سه تا چهار میلیون نفر از مردم خوزستان حفظ خواهد شد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مدیریت فاضلاب شهری دزفول بهموقع انجام شود، آب رودخانه دز تا جنوب استان خوزستان قابلیت استفاده برای شرب و کشاورزی را خواهد داشت و از تحمیل هزینههای سنگین انتقال آب جلوگیری میشود.