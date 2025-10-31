به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته پدافند غیر عامل امسال با شعار«تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» از پنجم آبان شروع شده و تا ۱۱ آبان ادامه دارد.

مهدی پزشک نیا گفت: پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید دستگاه‌های مرتبط آمادگی داشته باشند گفت: استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن از استان‌های موفق است و خلاء‌های کمتری دارد.

وی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه که در روز‌های نخست مسائل استان، سامان دهی شد: همه تلاش ما این است که جامعه‌ای قوی داشته باشیم و برای همین مشارکت همه دستگاه‌ها در حفظ و رصد دائمی زیر ساخت‌ها را مصوب کرده‌ایم تا برای این کار طراحی و اجرا کنند.