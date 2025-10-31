پخش زنده
مدیر کل پدافند غیرعامل استان گفت: در هفته غیر عامل بیش از ۵۰۰ برنامه مختلف در سطح استان تعریف شده که در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته پدافند غیر عامل امسال با شعار«تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» از پنجم آبان شروع شده و تا ۱۱ آبان ادامه دارد.
مهدی پزشک نیا گفت: پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیبپذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهرهگیری از فعالیتهای غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.
وی با بیان اینکه در این زمینه باید دستگاههای مرتبط آمادگی داشته باشند گفت: استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن از استانهای موفق است و خلاءهای کمتری دارد.
وی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه که در روزهای نخست مسائل استان، سامان دهی شد: همه تلاش ما این است که جامعهای قوی داشته باشیم و برای همین مشارکت همه دستگاهها در حفظ و رصد دائمی زیر ساختها را مصوب کردهایم تا برای این کار طراحی و اجرا کنند.