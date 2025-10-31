در بازدید رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از مرز سومار در غرب استان کرمانشاه، آخرین وضعیت امنیتی، اقتصادی و زیرساختی این گذرگاه مرزی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در بازدید دکتر عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از مرز سومار در غرب استان کرمانشاه، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیرساختی این مرز مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

مرز سومار در سال‌های اخیر با توافق رسمی دو کشور ایران و عراق، به یکی از کانون‌های فعال صادرات کالا از غرب کشور تبدیل شده است و طرح جامع توسعه آن شامل بهسازی مسیر‌های ارتباطی، ایجاد زیرساخت‌های گمرکی و تقویت امکانات، در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.