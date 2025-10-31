به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام هادی طباطبایی، دبیر کانون مربیان فوتبال ایران، مراسم انتخاب برترین مربیان فنی و اخلاقی فصل گذشته لیگ برتر به مناسبت روز جهانی مربی، عصر شنبه (۱۰ آبان) برگزار می‌شود.

وی گفت: به مناسبت روز مربی، با ارسال نظرسنجی به بزرگان، پیشکسوتان، سرمربیان و مدیران عامل ۱۶ تیم لیگ برتری از آنها درخواست کردیم تا نظرشان را برای انتخاب برترین مربی فصل، برترین مربی اخلاق و برترین مربی تاثیرگذار در روند پیشرفت تیم در فصل گذشته، ارسال کنند.

پس از جمع آوری همه نظرات در مراسمی که فردا در هتل استقلال با حضور همه اعضای کانون مربیان، پیشکسوتان و سرمربیان تیم‌های لیگ برتری برگزار می شود، نفرات منتخب معرفی خواهند شد.