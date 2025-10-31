پخش زنده
همدان از ۱۱ تا ۱۶ آبانماه میزبان مسابقات قویترین مردان ایران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بیش از ۲۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در این رقابت جذاب که در سالن ورزشی ۳ هزار نفری غدیر ملایر برگزار میشود حضور دارند.
از این میان، ۳۰ نفر به مرحله نهایی راه یافته و برای عنوان قهرمانی به رقابت میپردازند.
مراسم افتتاحیه در مجموعه مینیورلد (جهان کوچک) و مراحل برگزاری مسابقات و همچنین آیین اختتامیه در سالن الغدیر انجام میشود.
هدف از برگزاری این مسابقات، علاوه بر تقویت و توسعه ورزش بدنسازی و پرورش اندام، معرفی پتانسیلهای گردشگری و اقتصادی ملایر به سراسر کشور بیان شده است.