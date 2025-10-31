به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،بر اساس اعلام پلیس، استفاده از این چراغ‌ها ضمن برهم‌زدن نظم ترافیکی و آزار سایر رانندگان، موجب افزایش احتمال بروز تصادفات، به‌ویژه در شب، می‌شود.

در این طرح، مأموران پلیس با خودرو‌هایی که اقدام به نصب چراغ‌های زنون، LED‌های پرنور، یا چراغ‌های تزئینی غیرمجاز کرده‌اند، برخورد قانونی خواهند کرد.

پلیس از رانندگان خواسته است با رعایت استاندارد‌های ایمنی خودرو، از نصب و استفاده از چراغ‌های غیرمتعارف خودداری کنند تا ایمنی تردد در معابر شهری و برون‌شهری افزایش یابد.