براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای ۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، جمعه نهم آبان، در شهر‌های اهواز با عدد ۱۶۰، خرمشهر ۱۵۸، کارون ۱۶۳ و ماهشهر ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارند.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان (۱۱۵)، اندیمشک (۱۳۲)، ایذه (۱۰۶)، بهبهان (۱۳۶)، دشت آزادگان (۱۰۹)، شادگان (۱۳۳) و شوشتر (۱۱۶) در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهر‌های آغاجاری، اندیکا، باغ‌ملک، دزفول، شوش، لالی، رامهرمز، مسجدسلیمان، ملاشیه، هفتکل و هندیجان «قابل قبول» ارزیابی شده و دهدز تنها شهری است که هوای آن در وضعیت «پاک» قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.