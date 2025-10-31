پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: کاهش محسوس دمای هوا در استان اواسط هفته آتی قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفتنه آینده با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور بویژه برای روزهای امروز جمعه و دوشنبه هفته پیش رو افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است و گاهی وزش تندباد بویژه در مرز شرقی و مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.
وی افزود: همچنین در این مدت روند کاهش نسبی دمای هوا قابل پیش بینی است که اواسط هفته این کاهش، محسوس خواهد بود.
صبح امروز سربیشه با یک درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم و بندان مشترکا با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاههای استان ثبت شدند.
نوسات دما در مرکز استان هم بین ۲۹ و ۸ درجه سلسیوس ثبت شد.