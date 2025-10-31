«محمد قشمشم»، محیط‌بان قوچانی، به عنوان محیط بان نمونه کشوری انتخاب و معرفی شد.

محیط‌بان قوچانی، نمونه کشوری شد

محیط‌بان قوچانی، نمونه کشوری شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، در مراسمی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار خراسان رضوی، مسئولان اداره کل محیط زیست استان و جمعی از محیط‌بانان سراسر کشور در سالن همایش‌های حرم مطهر رضوی، روز ملی محیط‌بانان گرامی داشته شد.

در این مراسم از محمد قشمشم، محیط‌بان نمونه از شهرستان قوچان، قدردانی شد.

در سه سال گذشته، این دومین بار است که یک محیط‌بان از این شهرستان، به عنوان نمونه کشوری معرفی می‌شود.

هشتم آبان ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی محیط‌بان» نام‌گذاری شده است.