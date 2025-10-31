محیطبان قوچانی، نمونه کشوری شد
«محمد قشمشم»، محیطبان قوچانی، به عنوان محیط بان نمونه کشوری انتخاب و معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، در مراسمی با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار خراسان رضوی، مسئولان اداره کل محیط زیست استان و جمعی از محیطبانان سراسر کشور در سالن همایشهای حرم مطهر رضوی، روز ملی محیطبانان گرامی داشته شد.
در این مراسم از محمد قشمشم، محیطبان نمونه از شهرستان قوچان، قدردانی شد.
در سه سال گذشته، این دومین بار است که یک محیطبان از این شهرستان، به عنوان نمونه کشوری معرفی میشود.
هشتم آبان ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی محیطبان» نامگذاری شده است.