مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان گفت: طرح احیای تالاب بامدژ تا پایان دیماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در بازدید از مراحل پایانی احداث سازه آبگیر تالاب بامدژ اظهار کرد: با تکمیل عملیات اجرایی و حمایت شرکت پتروشیمی مارون، آبگیری تالاب همزمان با روز جهانی تالابها آغاز میشود.
وی با تاکید بر تسریع روند تکمیل پروژه، افزود: سازه آبگیر تالاب بامدژ با هدف تأمین آب برای بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی تالاب احداث شده است.
اشرفی بیان داشت: این اراضی در سالهای گذشته به دلیل تعارضات اجتماعی و بهرهبرداریهای غیرمجاز، به زمینهای کشاورزی و حوضچههای پرورش ماهی تبدیل شده بود که با اجرای این طرح و آبگیری تالاب، امیدواریم این اراضی به محدوده منابع ملی و عرصه اصلی تالاب بازگردند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان تصریح کرد: احیای تالاب بامدژ نقشی مهم در بازگشت تنوع زیستی، زمستانگذرانی پرندگان مهاجر و توسعه مشاغل بومی از جمله گاومیشداری و پرورش ماهی دارد و میتواند زمینهساز اشتغال پایدار و مشارکت بیشتر جوامع محلی در حفاظت از تالاب شود.
وی ضمن قدردانی از حمایت و سرمایهگذاری شرکت پتروشیمی مارون در اجرای این پروژه گفت: امیدواریم با تکمیل مراحل نهایی مالی، تا پایان دیماه امسال و همزمان با روز جهانی تالابها (بهمنماه) شاهد افتتاح رسمی و آغاز آبگیری تالاب بامدژ باشیم.
تالاب بامدژ اهواز در ۴۰ کیلومتری شمال غربی اهواز و ۷۰ کیلومتری شهر شوش واقع شده است.
سطح آب این تالاب بالا است، زیرا وسعت آن ۴۰۰ هکتار و میزان بارشهای سالیانه در زمستان بسیار قابلتوجه است.