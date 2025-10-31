نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس از بررسی ماده ۷ طرح ملی هوش مصنوعی در جلسه روز یکشنبه خبر داد؛ ماده‌ای که به زیرساخت‌های فناورانه اختصاص دارد و بخش عمده‌ای از وظایف آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره روند بررسی طرح ملی هوش مصنوعی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تاکنون ۶ ماده از جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کرده است.

جلسه چهارشنبه مجلس به بررسی الحاقات ماده ۵ و تصویب کامل ماده ۶ از طرح هوش مصنوعی اختصاص داشت.

طاهری افزود: در الحاقی‌های ماده ۵، پیشنهادی مطرح شد که به وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی در تشکیل شورای راهبری مربوط می‌شد. بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد از ظرفیت مجموعه‌های مردم‌نهاد مانند انجمن هوش مصنوعی در کار‌های بنیادین و مطالعات راهبردی استفاده شود.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس اعلام کرد: در نسخه اولیه طرح، تنها بخش خصوصی مورد تأکید بود، اما در اصلاحات اخیر، تشکل‌های مردم‌نهاد نیز به‌طور مشخص وارد شدند.

به گفته طاهری، در ماده ۶ و با پیشنهاد کمیسیون فرعی آموزش، مصوبه‌ای درباره نقش وزارت علوم در تربیت نیروی انسانی، حمایت از اساتید و کمک‌هزینه‌های پژوهشی به تصویب رسید که وظایف این وزارت‌خانه را در حوزه هوش مصنوعی مشخص می‌کند.

در ماده ۹ طرح ملی هوش مصنوعی، با حضور وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مجموعه اقدامات مرتبط با تربیت نیروی انسانی به‌صورت کامل‌تری طراحی شده است.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی همچنین درباره ماده ۷ اظهار داشت: این ماده که یکشنبه بررسی خواهد شد، به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود و عمده تکالیف آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

طاهری در پایان تأکید کرد: در این طرح تلاش شده تمام ظرفیت‌های متخصص کشور در حوزه هوش مصنوعی دیده شود. به‌جای واگذاری مجدد وظایف به سازمان‌ها، حوزه‌های زیرساختی مانند آزمایشگاه‌ها با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده‌اند.