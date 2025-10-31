جواد سپهوند افزود: این اقدام در قالب هفت مورد اجرای احکام قضایی و ۱۲ مورد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین زراعی و باغی انجام شده است.

وی بیان کرد:در این عملیات چندین مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در محدوده ی منطقه ی رباط شناسایی و رفع تصرف شد.

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد گفت:این زمین ها به‌دلیل ساخت بناهای غیرمجاز و تخریب بافت زراعی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و با صدور احکام قطعی از سوی مراجع قضایی،اقدامات لازم برای بازگرداندن این زمین ها به وضعیت اولیه اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز یا تصرف غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ یا مراجعه حضوری اطلاع دهند.