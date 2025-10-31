به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تهوری گفت: برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اطلاع رسانی به جامعه هدف و عموم مردم از ضرورت رعایت سود قانونی خبر داد و گفت: درج قیمت بر روی کالا مستند به ماده ۶۵ قانون نظام صنفی الزامی است.

وی افزود: در تعیین و درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا بر اساس بخشنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سود اعمالی در فرآیند توزیع کالا که توسط عمده فروش یا خرده فروش عرضه می‌شود، نباید از حداکثر سود قانونی مجاز بالاتر باشد.

تهوری گفت: بر این اساس قیمت مصرف کننده کالا پس از لحاظ قیمت تولید کننده یا وارد کننده، به علاوه درصد سود عمده فروش و درصد سود خرده فروش تعیین می‌شود و وجود هر عامل یا توزیع کننده که موجب افزایش ضرایب مصوب شود مجاز نبوده و اعمال ضرایب مجدد غیر قانونی است.

وی با اعلام اینکه دست به دست کردن کالا و واسطه گری از مصادیق گرانفروشی است از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم کم فروشی، گرانفروشی و سایر تخلفات گزارش‌های خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی و یا به صورت حضوری در ساعات اداری در محل معاونت بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به اطلاع بازرسان این معاونت برسانند