به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار بیله‌سوار در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام چهره‌های ماندگار ورزشی، سوارکاری را بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم مرزنشین بیله‌سوار دانست.

محبوب حسینی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی از جمله سوارکاری تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه پاسداشت میراثی است که نسل‌های پیشین برای ما به‌جا گذاشته‌اند، این آیین نمادی از احترام به تاریخ، فرهنگ و غیرت مردم این خطه است.

وی با قدردانی از هیأت سوارکاری شهرستان بیله‌سوار برای برنامه‌ریزی دقیق و اجرای شایسته مسابقات سوارکاری ادامه داد: برنامه‌ریزی منسجم و سالانه برای استمرار این رقابت‌ها در سطح استانی و منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته و از برگزارکنندگان حمایت خواهد شد.

رییس هیأت سوارکاری بیله‌سوار نیز در آیین اظهار داشت: هدف ما توسعه و ارتقای سوارکاری به‌عنوان یکی از سرمایه‌های فرهنگی این منطقه است.

بهزاد آذرین افزود: پیشکسوتان این رشته ستون‌های اصلی آن هستند و حفظ یاد و راه آنها وظیفه همه ماست.

در این مراسم که با هدف گرامیداشت خدمات ارزنده پیشکسوتان و خادمان رشته سوارکاری برگزار شد، یاد پیشکسوتان رشته اسب سواری از جمله مرحومین سیدرسول فاطمی، رسول بهزاد، قاسم مهرزاد و مهران نوبهار زنده نگهداشته شد که نقش برجسته‌ای در ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ اصیل سوارکاری در بیله‌سوار ـ به عنوان یکی از قطب‌های اصلی این رشته در استان اردبیل داشتند.

در پایان این رقابت‌ها از سوارکاران برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.