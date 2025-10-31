پخش زنده
امروز: -
آیین بزرگداشت پیشکسوتان رشته سوارکاری روز پنجشنبه با حضور علاقهمندان و نیز جمعی از مسئولان در شهرستان مرزی بیلهسوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار بیلهسوار در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام چهرههای ماندگار ورزشی، سوارکاری را بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم مرزنشین بیلهسوار دانست.
محبوب حسینی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی از جمله سوارکاری تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه پاسداشت میراثی است که نسلهای پیشین برای ما بهجا گذاشتهاند، این آیین نمادی از احترام به تاریخ، فرهنگ و غیرت مردم این خطه است.
وی با قدردانی از هیأت سوارکاری شهرستان بیلهسوار برای برنامهریزی دقیق و اجرای شایسته مسابقات سوارکاری ادامه داد: برنامهریزی منسجم و سالانه برای استمرار این رقابتها در سطح استانی و منطقهای در دستور کار قرار گرفته و از برگزارکنندگان حمایت خواهد شد.
رییس هیأت سوارکاری بیلهسوار نیز در آیین اظهار داشت: هدف ما توسعه و ارتقای سوارکاری بهعنوان یکی از سرمایههای فرهنگی این منطقه است.
بهزاد آذرین افزود: پیشکسوتان این رشته ستونهای اصلی آن هستند و حفظ یاد و راه آنها وظیفه همه ماست.
در این مراسم که با هدف گرامیداشت خدمات ارزنده پیشکسوتان و خادمان رشته سوارکاری برگزار شد، یاد پیشکسوتان رشته اسب سواری از جمله مرحومین سیدرسول فاطمی، رسول بهزاد، قاسم مهرزاد و مهران نوبهار زنده نگهداشته شد که نقش برجستهای در ترویج و نهادینهسازی فرهنگ اصیل سوارکاری در بیلهسوار ـ به عنوان یکی از قطبهای اصلی این رشته در استان اردبیل داشتند.
در پایان این رقابتها از سوارکاران برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.