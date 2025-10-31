پخش زنده
کاروان اعزامی ایران به سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، با صعود ۱۶ پلهای نسبت به دوره قبل، در رده چهارم آسیا قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ورزشی کشورمان با نام «سفیران امید» و شعار «امید ایران»، با ۲۳۹ ورزشکار در ۲۴ رشته ورزشی راهی منامه، محل برگزاری سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان شد.
در پایان با مجموع ۷۶ مدال (۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز) و جهش ۱۶ پلهای نسبت به دوره قبل و مدال آوری ۸۰ درصدی در رشتههای اعزامی و ثبت یک رکورد تاریخی در تحقق یک اعزام کیفی، در رده چهارم جدول ردهبندی مدالها جای گرفت.
عملکرد ایران در ادوار گذشته؛
سنگاپور ۲۰۰۹ (نخستین دوره):
کاروان ایران با ۵۴ ورزشکار در این رقابتها شرکت کرد و با کسب ۱ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در جایگاه یازدهم آسیا ایستاد. در این دوره، حدود ۱۶ درصد از ورزشکاران اعزامی موفق به کسب مدال شدند. سهم ایران از کل مدالهای توزیعشده ۲/۲ درصد و از مدالهای طلا ۱ درصد بود.
نانجینگ ۲۰۱۳ (دومین دوره):
در دومین حضور، ایران با ۷۹ ورزشکار در بازیها شرکت کرد و با کسب ۶ نقره و ۲ برنز در رده بیستم جدول مدالها قرار گرفت. در این دوره نیز حدود ۱۶ درصد از ورزشکاران اعزامی موفق به کسب مدال شدند.
بحرین ۲۰۲۵ (سومین دوره):
در سومین دوره این رقابتها، کاروان «سفیران امید» با ۲۳۹ ورزشکار در ۲۴ رشته شرکت کرد و با مدالآوری در ۱۹ رشته و صعود ۱۶ پلهای نسبت به نانجینگ ۲۰۱۳، در رده چهارم آسیا جای گرفت. از مجموع ورزشکاران اعزامی، حدود ۷۰ درصد موفق به کسب مدال شدند.
ایران همچنین در مدالآوری رشتههای تیمی موفقترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد و در تنوع رشتههای مدالآور (در ۱۹ رشته ورزشی)، در کنار چین رتبه نخست قاره آسیا را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه ۴۷ درصد مدالهای کاروان ایران توسط بانوان کسب شد.
کشورمان ۸/۵ درصد از مدالهای طلا و ۸/۵ درصد از مجموع مدال های توزیع شده در این بازیها را به خود اختصاص داد.