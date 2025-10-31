مجلس عراق ۳۲۹ کرسی دارد بیشترین تعداد کرسی‌ها در این مجلس متعلق به ۹ استان با بیشترین جمعیت شیعه نشین است این ۹ استان جنوبی عراق در مجموع ۱۲۴ کرسی را اختیار خود دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یکی از مهمترین این استان‌ها نجف است، در این استان ۳۱۲ نامزد با ترکیب ۲۲۷ مرد و ۸۵ زن با هم در رقابت هستند تا تکلیف ۱۲ کرسی این استان را مشخص کنند.

احمد الفتلاوی سخنگوی استانداری نجف می‌گوید، استان نجف جایگاه ویژه‌ای در بین، ۹ استان جنوبی عراق دارد، در این ۹ استان ۲۷۹۱ نفر نامزد شدند که در نهایت ۱۲۴ نفر ان‌ها به مجلس می‌روند و این نشان دهنده جایگاه مهم شیعیان در مجلس عراق است.

همزمان با افزایش تبلیغات و برگزاری تجمع‌های مختلف انتخاباتی اطلاعات حشد الشعبی خبر داده شبکهٔ جاسوسی‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی متشکل از چهار تبعهٔ سوری را شناسایی و بازداشت کرده است.

سرلشکر ولید خلیفه التمیمی فرمانده عملیات بغداد اعلام کرده یک طرح یکپارچه برای تأمین امنیت، انتخابات مجلس این کشور تدوین شده است، این طرح امنیتی قرار است یازدهم نوامبر بیستم ابان در روز انتخابات مجلس عراق در تمام ۱۸ حوزه انتخابیه این کشور اجرایی شود.