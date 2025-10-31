واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تویوتا کمری در پل رسالت همدان، ۲ کشته و ۳ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان گفت: شب گذشته، هشتم آبان، در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تویوتا کمری در محور پل رسالت، دو سرنشین خانم ۳۵ و ۴۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

عبدالمالکی افزود: با اعلام حادثه در ساعت ۲۳:۵۷ به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی از پایگاه‌های شهرستان همدان به محل اعزام شدند.

او تاکید کرد: تیم‌های عملیاتی اورژانس بلافاصله اقدامات پیش بیمارستانی و درمانی لازم را برای سه مصدوم دیگر حادثه که شامل دو پسر نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله و یک دختر ۹ ساله بودند، آغاز کردند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان با بیان اینکه مصدومان پس از تثبیت وضعیت و انجام اقدامات درمانی اولیه، با حفظ شرایط مراقبتی کامل به بیمارستان بعثت منتقل شدندتصریح کرد: پیکر جان‌باختگان نیز جهت اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

عبدالمالکی به رانندگان توصیه کرد: رعایت دقیق اصول ایمنی در رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودرو، کنترل سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی یا خواب‌آلودگی، نقشی حیاتی در پیشگیری از اینگونه حوادث تلخ و حفظ جان همشهریان دارد.