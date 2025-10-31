پخش زنده
مربی جوانمرد مازندرانی با روحیهبخشی به ورزشکاران ضایعه نخاعی، باعث شکوفایی استعدادهای آنان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با فرا رسیدن روز جهانی مربی، همکارم رضوانی در گزارشی به معرفی مرد بیادعای مازندرانی پرداخته که با تزریق روحیه خودباوری و امید به ورزشکاران ضایعه نخاعی، به آنان نشاط هدیه داده و استعدادهایشان را شکوفا میسازد.
آقای قهرمانی، این مربی نامآشنا و جوانمرد با روحیهبخشی و امیدآفرینی، توانسته تحول بزرگی در زندگی ورزشکاران ضایعه نخاعی ایجاد کند و باور به توانمندیهای فردی را در آنان تقویت نماید.
گزارش از ایوب رضوانی