به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با فرا رسیدن روز جهانی مربی، همکارم رضوانی در گزارشی به معرفی مرد بی‌ادعای مازندرانی پرداخته که با تزریق روحیه خودباوری و امید به ورزشکاران ضایعه نخاعی، به آنان نشاط هدیه داده و استعدادهایشان را شکوفا می‌سازد.

آقای قهرمانی، این مربی نام‌آشنا و جوانمرد با روحیه‌بخشی و امیدآفرینی، توانسته تحول بزرگی در زندگی ورزشکاران ضایعه نخاعی ایجاد کند و باور به توانمندی‌های فردی را در آنان تقویت نماید.

گزارش از ایوب رضوانی