به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسماعیل زاده گفت: در راستای تشدید نظارت برنانوایی و در ادامه گشت‌های مشترک باهمکاری مراجع نظارتی از تعدادی واحد‌های صنفی نانوایی در سطح شهر بازدید شد.

وی افزود: در این بازدید، مواردی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، نصب نرخنامه، رعایت قوانین و مقررات صنفی، درج قیمت و ارائه فاکتور معتبر خرید مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی فردوس افزود: در این بازرسی‌ها ۴ واحد صنفی نانوایی به دلیل تکرار تخلفات صنفی، کم فروشی و رعایت نکردن قوانین و مقررات علاوه بر پلمب و نصب بنر، به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

اسماعیل زاده گفت: در این بازدید نمایندگان تعزیرات حکومتی، اداره صمت، جهاد کشاورزی و اتحادیه نانوایان، نیز حضور داشتند.