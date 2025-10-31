کاهش تدریجی دمای هوا در استان مرکزی

براساس آخرین تحلیل و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (جمعه و شنبه) آسمان استان عمدتاً صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر یکشنبه و دوشنبه افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.