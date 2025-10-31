کاهش تدریجی دمای هوا در استان مرکزی
براساس آخرین تحلیل و بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا (جمعه و شنبه) آسمان استان عمدتاً صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر یکشنبه و دوشنبه افزایش ابر پیشبینی میشود. در این مدت، وزش باد و غبار محلی نیز در سطح استان انتظار میرود.
در طول هفته آینده بهدلیل استقرار شرایط نسبتاً پایدار و سکون نسبی جو، غلظت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان روند افزایشی خواهد داشت که میتواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود.
از نظر دمایی، روند کاهش تدریجی دما طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
همچنین بر اساس خروجی فعلی مدلهای عددی پیشبینی هوا، تا دستکم اواسط هفته آینده، سامانه بارشی مؤثری بر روی استان فعال نخواهد بود.