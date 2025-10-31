به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محبوب علیلو در نشست کارگروه پایش زندانیان که با هدف پیگیری اجرای دقیق و کامل طرح پایش وضعیت زندانیان آذربایجان شرقی در زندان مرکزی تبریز برگزار شد با اشاره به جایگاه محوری دادستانی در فرآیند رسیدگی قضایی گفت:این طرح که از اول آبان ماه در حال اجرا می‌باشد باید با هم افزایی و همکاری تنگاتنگ مجموعه زندان‌ها و تشکیلات قضایی قبل از انقضای مهلت مقرر عملیاتی شود.

وی با تاکید بر نقش و جایگاه مسئولین قضایی در راهبری این طرح تصریح کرد:دادستان‌ها در سراسر استان مسئولیت‌های متعدد و حساسی بر عهده دارند اما این تعدد وظایف نباید آنها را از نظارت دقیق بر جریان تحقیقات مقدماتی و اجرای صحیح احکام دور کند.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به رویکرد اصلاحی و تربیتی در نظام کیفری اظهار کرد: هدف از اجرای طرح پایش در زندان‌ها بررسی امکان استفاده از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی، تعیین تکلیف متهمین بازداشتی، بازگشت سالم زندانیان به جامعه و کاهش جمعیت کیفری است.

وی با بیان اینکه انجام فرآیند تنظیم کاربرگ‌های ۸ گانه طرح پایش و به سرانجام رساندن آن نیازمند حضور مستمر تمامی دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادگاه‌ها و حوزه‌های قضایی استان در زندان‌ها و دیدار چهره به چهره با مددجویان است ادامه داد: در راستای اجرای این طرح و تعیین وضعیت زندانیان و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و وضعیت زندانیان مسئولان مربوطه باید اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست در زندان با هدف تبیین اهمیت و حساسیت طرح، پیگیری و نظارت میدانی و مستمر در راستای اجرای کامل پایش وضعیت زندانیان مشمول مرتبط با هر کاربرگ به عنوان یکی از راه کار‌های اجرایی در برنامه عملیاتی دادگستری کل استان بوده است که دستور اجرای دور جدید آن از سوی دادستان محترم کل کشور صادر گردیده و در سطح استان طی نشست‌های مختلف مورد بررسی و اقدام قرار گرفته و در حال اجراست که باید با سرعت و دقت و حساسیت لازم دنبال گردد.

محبوب علیلو با یادآوری فرازی از دستورالعمل ابلاغی که بر ضرورت اجرای طرح به ویژه در ساعات خارج از وقت اداری تاکید شده افزود: باید طوری عمل شود که امور روزمره و کارمردم و ارباب رجوع مختل نشود و طرح با دقت، سرعت و نظارت بیشتر در فرآیند‌های قضایی اجرا شود.