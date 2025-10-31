پخش زنده
هلالاحمر مازندران با عملیاتی ۵ ساعته در جنگلهای صعبالعبور سوادکوه شمالی، خانواده پنجنفره اصفهانی شامل دو کودک خردسال را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلالاحمر مازندران از نجات یک خانواده پنجنفره اصفهانی در جنگلهای صعبالعبور سوادکوه شمالی خبر داد. غلامعلی فخاری اشرفی اعلام کرد این عملیات نجات در منطقه یاقکوه و کیاسر با موفقیت به پایان رسیده است.
وی گفت: در ساعت ۱۶:۲۰ روز هشتم آبانماه، گزارشی از گمشدن یک خانواده پنجنفره شامل پدر، مادر، یک پسر خردسال و دو دختر نوزاد در جنگلهای روستای برنجستانک دریافت شد. بلافاصله تیمی از پایگاه مادر کلیج خیل هلالاحمر با طی مسیر ۲۵ کیلومتری صعبالعبور جنگلی به محل اعزام شدند.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران افزود: امدادگران ما با استفاده از سامانههای موقعیتیابی و نقشههای توپوگرافی، سرانجام در ساعت ۲۱:۳۰ موفق به یافتن این خانواده شدند و پس از بررسی و ارزیابی اولیه، آنان را به محل امن انتقال دادند.
این عملیات نجات که ۵ ساعت به طول انجامید، با تلاش بیوقفه نجاتگران هلالاحمر شهرستان سوادکوه شمالی به پایان رسید و تمامی اعضای خانواده در سلامت کامل به سر میبرند.