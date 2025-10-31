به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین گفت: این مسابقات در دو ماده تایم‌تریل انفرادی و استقامت تیمی طی دو روز برگزار می شود.

وی بااشاره به مسیرهای مسابقه گفت: امروز رقابت تایم‌تریل انفرادی در مسیر کمربندی شرق پیامبر اعظم تا آیت‌الله باریک‌بین، از چهارراه شورا تا قبل از میدان قدس برگزار می‌شود. مسیر شمال به جنوب از صبح تا ظهر بسته خواهد بود، اما مسیر جنوب به شمال باز است.

خورگامی افزود: شنبه ۱۰ آبان مسابقه استقامت تیمی از مقابل تالار شهر آغاز شده و پس از عبور از بوستان فدک و جاده سلامت، دوچرخه‌سواران ۱۰ دور در مسیر ۱۰ کیلومتری رکاب خواهند زد. در این روز نیز محدودیت‌های ترافیکی در مسیر جنوب به شمال به سمت امامزاده و روستاهای بالا اعمال می‌شود. مسیر جلوی دانشگاه آزاد به صورت دوطرفه باز خواهد بود و تنها یک لاین برای عبور دوچرخه‌سواران بسته می‌شود.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان ضمن قدردانی از صبر و همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت امکان از تردد غیرضروری در صبح شنبه خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. مسیر میدان قدس به پیامبر اعظم در روز جمعه بدون محدودیت خواهد بود.