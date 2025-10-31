واگذاری ۶ هکتار زمین برای اجرای طرحهای توسعه زیرساختی در بادکی ارومیه
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۶ هکتار از اراضی دولتی در منطقه بادکی شهرستان ارومیه برای اجرای طرحهای توسعه زیرساختی و محرومیت زدایی به دستگاههای اجرایی و خدماترسان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در جلسه بررسی روند اجرای طرحهای محرومیت زدایی که با حضور بازرس کل قضایی آذربایجانغربی و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در سالن جلسات سازمان بازرسی برگزار شد، اظهار داشت: اراضی مورد نیاز جهت گسترش خدمات دستگاههای خدمات رسان در منطقه بادکی، واگذار شده است.
وی ادامه داد: این اراضی با کاربری خدماتی به دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرداری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، ورزش و جوانان واگذار شده است.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: واگذاری زمین در منطقه بادکی ارومیه با هدف محرومیت زدایی بوده و این امر، نهتنها یک حرکت عمرانی بلکه یک تحول اجتماعی محسوب میشود.
آرامون افزود: واگذاری زمین و اجرای پروژهها در بادکی میتواند فرصتهای برابر برای نسلهای آینده فراهم کند و این اقدام همچنین موجب افزایش اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در منطقه خواهد شد.