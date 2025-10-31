شهردار اردبیل از اجرای بیش از ۱۰ طرح بزرگ زیباسازی و توسعه فضای سبز شهری از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمود صفری گفت: این طرح‌ها طی یک هفته اخیر با تلاش شبانه روزی نیرو‌های شهرداری با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری در قالب عملیات چمن‌کاری پارک‌ها، تکمیل پروژه‌های نقاشی دیواری و المان‌های شهری، تعمیر تأسیسات روشنایی و طرح‌های فنی و زیرساختی اجرا شده است.

وی افزود: در بخش پروژه‌های عمرانی و زیباسازی اقداماتی از جمله بازسازی معابر پارک سرو، رنگ‌آمیزی رفیوژ "سواره رو" خیابان مالک اشتر، تکمیل دیوارنگاری مدارس محدثه و ابوالفضل (ع) در محله کاظم‌آباد، محوطه‌سازی اطراف ورزشگاه حسین رضازاده و ترمیم آبنمای میدان شهدا انجام شد.

شهردار اردبیل ادامه داد: در حوزه توسعه و نگهداشت فضای سبز نیز کاشت و چمن‌کاری پارک‌های اندیشه، عارف، وحدت، میدان توحید، رمپ خیابان ۱۳ آبان و رفیوژ خیابان مهر انجام شد و عملیات تسطیح باغ مفاخر برای احداث فضای سبز جدید در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته صفری، تکمیل و آماده‌سازی پارک تازه احداث سرو، چمن‌کاری پارک بانوان شهرک زرناس و کاشت گونه‌های متنوعی همچون داوودی، ترون، پیراکانتا و درختچه‌های زینتی در نقاط مختلف شهر، بخشی دیگر از این اقدامات بوده است. عملیات عمرانی شهرداری اردبیل در معابر عمومی

وی از تقویت مرکز تولید گل و گیاه فصلی شهرداری اردبیل خبر داد و بیان کرد: به‌منظور استقبال از بهار آینده، کشت گل بنفشه در حال انجام است و همچنین قلمه‌گیری گیاهان اسطوخودوس و پاپیتال در گلخانه سازمان صورت گرفته است.

شهردار اردبیل با اشاره به لزوم حفظ سلامت درختان گفت: عملیات هرس فنی و فرم‌دهی درختان در محور‌ها و محلات مختلف از جمله رفیوژ ایثار تا علی‌آباد، محله صادقیه و خیابان بعثت اجرا شد تا فضای سبز شهر طراوت خود را حفظ کند.

صفری با اشاره به اقدامات بخش روشنایی و پاکسازی فضا‌های عمومی افزود: تعویض چراغ‌های ۱۰ متری میدان شریعتی با چراغ‌های LED، تعمیر چراغ‌های تزیینی مسیر رفیوژ ولایت، نظافت معابر پارک سردار و اصلاح تشتک‌های رفیوژ توانیر از دیگر اقدامات هفته قبل بود که نقش مهمی در افزایش روشنایی و زیبایی شهری داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی سیمای بصری شهر اردبیل گفت: در راستای بهبود منظر شهری و انضباط بصری، تابلو‌های نصب‌شده غیرمجاز جمع‌آوری شد تا فضای شهری چهره‌ای منظم‌تر و چشم‌نوازتر به خود بگیرد.

شهردار اردبیل ادامه داد: این اقدامات استمرار خواهد داشت و شهرداری اردبیل با همکاری شهروندان، گام‌به‌گام به سمت شهری زیبا، پاک و بانشاط حرکت می‌کند.