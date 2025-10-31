گشایش نمایشگاه توانمندیهای علمی و هنری بسیجیان تکاب
نمایشگاه عملکردی پایگاههای مقاومت بسیج تکاب، اسـوه با ارائه دستاوردهای علمی و هنری بسیجیان در این شهرستان آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: نمایشگاه اسوه پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان تکاب با حضور پایگاههای نمونه شهرستان از حوزههای مقاومت بسیج بمنظور ارائه عملکرد علمی و هنری خود برگزار شده است.
کرامتی افزود: هدف از برگزاری چنین نمایشگاههایی تقویت توانمندیهای بسیجیان و ارائه آثار علمی و هنری آنان به جامعه است.
وی افزود: امروز بسیجیان شهرستان به این باور رسیدهاند که با بهره گیری از توان علمی خود در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی کشور گام بردارند و کشور را برای نیل به پیشرفت یاری کنند.
خانم زهرا حامدی کارشناس جوانی جمعیت و مامایی بسیج جامعه پزشکی نیز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: خدمات ما در روستاهای مناطق محروم و در قالب گروههای جهادی، پزشکی طی مناسبتهای مختلف انجام میشود.
خانم حامدی افزود: انجام خدمات رایگان دندانپزشکی، پزشک عمومی، آموزشهای مامایی، روانپزشکی، تغذیه و ارائه رایگان دارو از جمله اهداف گروههای جهادی پزشکی بسیج است که در مناطق کم برخوردار و محروم ارائه میشود.
وی افزود: با توجه به کاهش جوانی جمعیت مشاورههای افزایش جمعیت در قالب آموزشهای زایمان طبیعی، کاهش سزارین، آموزش معایب تک فرزندی و کم فرزندی به بانوان در مناطق هدف ارائه میشود.
این نمایشگاه در قالب ۱۷ غرفه از دستاوردهای علمی و هنری بسیجیان شهرستان بمدت ۳ روز در محل مصلی بقیة الله الاعظم (عج) تکاب پذیرای علاقمندان خواهد بود.