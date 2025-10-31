پخش زنده
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: امسال به ۱۰ هزار و ۱٣٨ تخلف صنفی رسیدگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طیبی در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود:تعزیرات حکومتی به تخلفات در توزیع و عرضه سه بخش کالا و خدمات، قاچاق و ارز و بهداشتی و دارو رسیدگی میکند.
طیبی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۰ هزار و ۱۳۸ تخلف که شامل گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، درج نکردن قیمت و کم فروشی میباشد رسیدگی شده است.
رئیس اتاق اصناف خوزستان نیز در این برنامه از فعالیت ۱۸۰ واحد صنفی در استان خبر داد و گفت:این اتاق با انجام گشتهای مستقل و مشترک با هر گونه تخلفات صنفی برخورد میکند.
مصطفی پناباد خاطرنشان کرد: با توجه به التهاب بازار و نوسانات قیمتی اصناف با مشکلاتی روبهرو شدهاند. فروشنده به علت اینکه تولید کننده محصول قیمت را افزایش میدهد باید کالا و محصول را با قیمت بالا عرضه کند.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به علل افزایش قیمتها در بازار را نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینههای تولید بیان کرد.
مصطفی جباری تاکید کرد: با هر گونه تخلف در بازار برخورد و پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
مدیر بازسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان در ارتباط تلفنی با برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: در سال جاری بیش از هشت هزار بازرسی از مراکز عرضه کالاهای اساسی در استان انجام شده است که بیش از یک هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
سعید حاجیان همچنین از انجام بیش از دو هزار بازرسیهای مشترک خبر داد و ادامه داد: در این گشتها بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ بازرسی انجام و ۴۶۵ پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.