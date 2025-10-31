وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های ارتباطی، فرهنگی و فناورانه، دیدار با نخبگان و ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های دیجیتال، به استان آذربایجان شرقی سفر می‌کند.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سفر دو روزه سید ستار هاشمی و هیئت همراه متشکل از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات، از عصر امروز جمعه ۹ آبان‌ با ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات در بدو ورود، با حضور در اداره‌کل پست استان، مرکز هوشمند مرسولات پستی را افتتاح می‌کند.

از دیگر برنامه‌های روز نخست می‌توان به دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه تبریز، دیدار با خانواده معظم شهدا، و برگزاری نشست کاری با معاونان وزارت و مدیران استانی برای بررسی آخرین وضعیت طرح‌های ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال اشاره کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، صبح روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه، وزیر ارتباطات با حضور در استانداری آذربایجان شرقی، در جلسه بررسی مصوبات و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت خواهد کرد.

همچنین در دانشگاه تبریز، نشست‌هایی با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های استان در توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان آذربایجان شرقی با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تحقق عدالت دیجیتال و حمایت از نخبگان و شرکت‌های فناور بومی انجام می‌شود و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار ارتباطات کشور به شمار می‌رود.