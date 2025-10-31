به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: فرماندار باید با اشراف کامل بر امور شهرستان، خود را مسئول همه‌جانبه بداند و امور را به‌درستی هدایت کند.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه استاندار مدیر همه‌جانبه استان است، تصریح کرد: این نگاه باید در سطح شهرستان نیز حاکم باشد و فرمانداران با احساس تعهد و حضور میدانی، اولویت‌های توسعه‌ای را پیگیری کنند.

رحمانی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است، اما در برخی بخش‌ها از آنها به‌طور کامل استفاده نشده، بر لزوم برنامه‌ریزی متوازن در شهرستان‌ها و بهره‌گیری از مزیت‌های محلی به‌ویژه در مناطق مرزی تأکید کرد.

وی هدف نهایی برنامه‌های استان را ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در شاخص‌های کلان توسعه عنوان کرد.