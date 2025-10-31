پخش زنده
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از تصادف در اتوبان تهران–کرج با سه فوتی و ۱۱ مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملکی گفت: بامداد امروزساعت ۰۱:۴۱ یک وانت نیسان با ۱۴ سرنشین با یک خودرو پژو برخورد میکند.
وی افزود:بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده شده یک خودرو نیسان با ۱۴مسافر در قسمت بار با پژو برخورد میکنند.
وی ادامه داد: در این حادثه، مجموعاً ۱۱ نفر دچار آسیبدیدگی شدند که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و متأسفانه ۳ نفر در صحنه حادثه فوت کردند.
علت حادثه هنوز مشخص نیست.