به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

آتلتیکواستورگا ۱ – ۱ میراندس (در ضربات پنالتی ۳ – ۴ به سود میراندس)

ناشارا ۲ – ۴ ایبار

کودال ۰ – ۱ اسپورتینگ خیخون

نومانسیا ۳ – ۰ آره ناس گیشو

پورتوگالته ۱ – ۰ رئال وایادولید

اورنزه ۱ – ۱ پونته ودرا (در ضربات پنالتی ۰ – ۳ به سود پونته ودرا)

پوئرتو دِوگا ۰ – ۲ سلتاویگو

گیشو ۰ – ۷ دپورتیوو آلاوس

آویلا ۱ – ۰ آویلس (وقت اضافه)

لوگرونیس ۱ – ۳ پونفرادینا

سامانو ۱ – ۵ دپورتیوو لاکرونیا

پوبلنزه ۱ – ۲ سابادی (وقت اضافه)

سنت خوردی ۰ – ۵ اوساسونا

موتیل ورا ۱ – ۳ رئال ساراگوسا

ابرو ۱ – ۱ تارازونا (در ضربات پنالتی ۴ – ۳ به سود ابرو)

آتلتیک سنت خوست ۰ – ۲ رئال مایورکا

سنت آندرئو ۲ – ۱ تروئل (وقت ضافه)

ریوس ۲ – ۲ اروپا (در ضربات پنالتی ۴ – ۳ به سود ریوس)

وایه ایگوئس ۱ – ۵ آندورا

آتلتیکوبالیارس ۲ – ۰ خیمناستیک تاراگونا

آتلتیک ییدا ۱ – ۲ اسپانیول

لوس گارس ۰ – ۴ الچه

اونیون آتلتیکو ۰ – ۲ کوئتا

تورنت ۳ – ۱ خوونتود ترمولیناس

لورکا دپورتیوا ۰ – ۲ آلمریا

کیه سا ۱ – ۰ کوردوبا

پوئنته گنیل ۰ – ۱ کارتاخنا

کوئیداد لوسنا ۰ – ۶ ویارئال

خائین ۱ – ۳ الدنزه

اوریئولا ۳ – ۴ لوانته

آتلتیکوآنتونیانو ۱ – ۰ کاستیون

در تیم کاستیون امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی به طور کامل بازی کرد.

استپونا ۱ – ۳ مالاگا

آتلتیکوپالما ۱ – ۷ رئال بتیس

موسکرا ۱ – ۱ آنته کوئرا (در ضربات پنالتی ۲ – ۱ به سود موسکرا)

ناوال کارنرو ۲ – ۱ مریدا

آزوآگا ۱ – ۴ لگانس

یونکوس ۱ – ۶ رایو وایکانو

کینتانار ۱ – ۱ ایبیزا (در ضربات پنالتی ۴ – ۳ به سود کینتانار)

تیم‌های اورنزه، بورگوس، راسینگ سانتاندر، راسینگ فرول، کولتورال لیونزا، رئال سوسیداد، اوئسکا، جیرونا، کادیس، گرانادا، والنسیا، سویا، ختافه، گوادالاخارا، تالاورا، آلباسته، تنه ریف و اکسترمادورا نیز از دور اول صعود کرده‌اند.