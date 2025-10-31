پخش زنده
دور نخست فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری دیشب به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:
آتلتیکواستورگا ۱ – ۱ میراندس (در ضربات پنالتی ۳ – ۴ به سود میراندس)
ناشارا ۲ – ۴ ایبار
کودال ۰ – ۱ اسپورتینگ خیخون
نومانسیا ۳ – ۰ آره ناس گیشو
پورتوگالته ۱ – ۰ رئال وایادولید
اورنزه ۱ – ۱ پونته ودرا (در ضربات پنالتی ۰ – ۳ به سود پونته ودرا)
پوئرتو دِوگا ۰ – ۲ سلتاویگو
گیشو ۰ – ۷ دپورتیوو آلاوس
آویلا ۱ – ۰ آویلس (وقت اضافه)
لوگرونیس ۱ – ۳ پونفرادینا
سامانو ۱ – ۵ دپورتیوو لاکرونیا
پوبلنزه ۱ – ۲ سابادی (وقت اضافه)
سنت خوردی ۰ – ۵ اوساسونا
موتیل ورا ۱ – ۳ رئال ساراگوسا
ابرو ۱ – ۱ تارازونا (در ضربات پنالتی ۴ – ۳ به سود ابرو)
آتلتیک سنت خوست ۰ – ۲ رئال مایورکا
سنت آندرئو ۲ – ۱ تروئل (وقت ضافه)
ریوس ۲ – ۲ اروپا (در ضربات پنالتی ۴ – ۳ به سود ریوس)
وایه ایگوئس ۱ – ۵ آندورا
آتلتیکوبالیارس ۲ – ۰ خیمناستیک تاراگونا
آتلتیک ییدا ۱ – ۲ اسپانیول
لوس گارس ۰ – ۴ الچه
اونیون آتلتیکو ۰ – ۲ کوئتا
تورنت ۳ – ۱ خوونتود ترمولیناس
لورکا دپورتیوا ۰ – ۲ آلمریا
کیه سا ۱ – ۰ کوردوبا
پوئنته گنیل ۰ – ۱ کارتاخنا
کوئیداد لوسنا ۰ – ۶ ویارئال
خائین ۱ – ۳ الدنزه
اوریئولا ۳ – ۴ لوانته
آتلتیکوآنتونیانو ۱ – ۰ کاستیون
در تیم کاستیون امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی به طور کامل بازی کرد.
استپونا ۱ – ۳ مالاگا
آتلتیکوپالما ۱ – ۷ رئال بتیس
موسکرا ۱ – ۱ آنته کوئرا (در ضربات پنالتی ۲ – ۱ به سود موسکرا)
ناوال کارنرو ۲ – ۱ مریدا
آزوآگا ۱ – ۴ لگانس
یونکوس ۱ – ۶ رایو وایکانو
کینتانار ۱ – ۱ ایبیزا (در ضربات پنالتی ۴ – ۳ به سود کینتانار)
تیمهای اورنزه، بورگوس، راسینگ سانتاندر، راسینگ فرول، کولتورال لیونزا، رئال سوسیداد، اوئسکا، جیرونا، کادیس، گرانادا، والنسیا، سویا، ختافه، گوادالاخارا، تالاورا، آلباسته، تنه ریف و اکسترمادورا نیز از دور اول صعود کردهاند.