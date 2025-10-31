تسلیم و انفعال ترامپ در برابر چین، در آمریکا بازتاب ها و انتقاد های زیادی به دنبال داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، چاک شومر در جلسه مجلس سنا گفت: ترامپ در برابر رئیس جمهور شی تعظیم کرد. چین بلوف دونالد ترامپ را نادیده گرفت و ترامپ عقب نشینی کرد و اینگونه خانواده ها و کسب و کارهای کوچک آمریکایی را در ویرانه های ناشی از اشتباهات فاحش خود تنها گذاشت. ترامپ در روزهای آینده تلاش می کند تا توافق با چین را به عنوان بٌرد آمریکا تبلیغ کند، در حالی که این ادعا کاملا مزخرف است . باور نکنید! او در برابر چین خم و تسلیم شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55458394"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5612594/55458394?width=600&height=350"></script></div>

آنتونی دیویس فعال رسانه ای نیز تاکید کرد: این توافق مانند طرح ترامپ برای غزه، یک مکث و آتش بس موقت برای یک رویارویی مستمر و جدی تر است و البته در نهایت به نفع پکن تمام خواهد شد و نتیجه این توافق، که فاقد سازوکار اجرایی مشخص است، پیروزی دیپلماسی آرام و هوشمندانه چین بر شیوه عجولانه و غیر هوشمندانه ترامپ خواهد بود.

از سوی دیگر مجلس سنای آمریکا پیش از بازگشت ترامپ از سفرش به شرق آسیا، با تصویب سه طرح، تعرفه های واردات کالا از کشورهای مختلف را که با تصمیم ترامپ تعیین شده بود، لغو کرد.

رند پال عضور جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا هم گفت: سنا مجبور به اقدام است ، زیرا یک نفر در کشور ما می خواهد بدون تصویب کنگره و بدون توجه به قانون اساسی تعرفه ها و مالیات ها را افزایش دهد. همه این تعرفه ها صرفا براساس نظر رئیس جمهور تعیین شده بدون آنکه درباره میزان آن و تاثیرش بر اقتصاد آمریکا و زندگی مردم بررسی دقیقی شده است.

اد مارکی عضو دموکرات سنای آمریکا نیز تصریح کرد: به لطف رئیس جمهور ترامپ، امسال هزینه برق ۱۱ درصد زیاد شده، قیمت مواد غذای و میوه افزایش قابل توجه داشته، گوشت قرمز ۱۳ درصد و هزینه‌های درمانی برای میلیون‌ها امریکایی ۱۱۴ درصد بالا رفته است و بسیاری از کسب و کار‌های کوچک آمریکا در آستانه ورشکستگی هستند.