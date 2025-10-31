پخش زنده
بیش از ۳ هزار نفر از اهالی روستای شورین همدان به مناسبت رویداد ملی ورزش پیاده روی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیأت ورزش های روستایی، بومی و محلی استان همدان گفت: این همایش پیاده روی برای دومین بار در آبادیهای استان برگزار میشود و هدف از آن ترویج فرهنگ ورزش همگانی و نشاط در روستا است.
سعید کتابی با بیان اینکه در روستاهای استان همدان هم اکنون بیش از ۱۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده وجود دارد افزود: فعالیت ورزشی در روستاها و تربیت استعدادهای ورزشی، طی سالهای اخیر با هماهنگی هیئتهای ورزشی مختلف بیشتر شده است.
در پایان این همایش از نفرات برتر مسابقات ورزشی جهانی و کشوری روستای شورین و منتخبان همایش پیاده روی خانوادگی ۳ هزار نفری در این آبادی قدردانی شد.